Du Silence Et Des Ombres

Détails Rétroprojection par Nicolas Zugasti le 13 mars 2017

Jeux d'enfants

Chronique de la ségrégation raciale dans le sud de l’Amérique des années 30, Du Silence Et Des Ombres évacue allègrement tout didactisme pesant pour se focaliser sur l’expérience sensible de ses jeunes protagonistes.



Dans la bourgade de Maycomb, l’activité de Jem et Scout, respectivement fils et fille de l’avocat Atticus Finch, est partagée entre l’école et leurs diverses tentatives pour lever le voile sur l’existence de Boo Radley, fils de leur voisin que la rumeur dit difforme et vivant reclus dans la cave. Une vie bouleversée lorsque leur père s’engage à défendre un Noir accusé d'avoir violé une Blanche. Dans le contexte d'une Amérique rurale durant la Grande Dépression, Robert Mulligan propose un regard poétique sur l'enfant, sa perception des bouleversements alentours et sa capacité à transcender les obstacles.



Lorsque l'unique roman d'Harper Lee, To Kill A Mockingbird, sort en 1960, Mulligan travaille à la télévision pour le compte de CBS et NBC. Sa première expérience mitigée en termes critique et public sur grand écran avec Prisonnier De La Peur en 1957 le contraint à retourner vers ce média où il débuta en 1948, y tournant de nombreuses séries dramatiques. Il fourbira d'ailleurs ses armes auprès de cinéastes désormais reconnus mais eux aussi à l'époque cantonnés aux fictions télévisuelles tels que Sydney Lumet, Arthur Penn ou John Frankenheimer. Le roman commence à jouir d'une certaine renommée, les ventes décollent et des connaissances d'Alan J. Pakula, ami de Mulligan qui produisit son premier long-métrage, l'incitent à le lire. Alors qu'il est en plein montage de Rendez-Vous De Septembre, Mulligan est tout de suite emballé, Pakula plus mesuré, mais ils acquièrent tout de même assez vite les droits de Ne Tirez Pas Sur L'Oiseau Moqueur. L'adaptation sera confiée à Horton Foote qui sera récompensé d'un Oscar pour son travail (Grégory Peck pour son rôle d'Atticus Finch et la direction artistique seront également lauréats d'une statuette dorée).







En phase avec les préoccupations du roman d'Harper Lee, Mulligan est surtout fasciné par deux aspects. Bien qu'il soit citadin de la côte est, il est premièrement attiré par l'histoire du sud des États-Unis et sa littérature (William Faulkner en tête). Originaire du Texas, Horton Foote apporte au scénario sa connaissance des lieux et de la vie de l'époque du récit pour retranscrire à merveille l'esprit du livre. Du Silence Et Des Ombres est d'ailleurs une remarquable représentation de l'Americana dont Jeff Nichols et surtout les frères Coen sont les chantres les plus récents. L'autre particularité qui intéresse le cinéaste est l'importance des enfants dans l'histoire et la manière dont ils perçoivent la réalité, qui trouve ici un développement exemplaire tant la narration est assujettie aux regards posés par Jem et Scout sur leur voisinage, la vie de leur bourgade et l'affaire plaidée par leur père. Leurs deux points de vue aussi différents que complémentaires sont le liant des événements vécus. Phillip Alford et Mary Badham, les deux acteurs interprétant ces premiers rôles, sont incroyables de justesse, variant avec naturel entre gravité et candeur. De sorte que les séquences les plus casse-gueules sur le papier fonctionnent magnifiquement à l’écran telle celle où Scout fait rempart aux fermiers venus lyncher Tom Robinson. C’est d’ailleurs la conjugaison des regards francs et appuyés de Scout et Jem en soutien qui fait ployer la volonté de ce rassemblement.







Pour soutenir le jeu de ces gamins, Gregory Peck est impeccable dans le rôle d’Atticus Finch, dont il a dit qu’il était le préféré de toute sa carrière. Impliqué, attentif, il se montre un parfait tuteur sur le plateau pour ses jeunes partenaires, créant un lien, une complicité qui se retrouvent à l’image. Le personnage d’Atticus Finch est la figure adulte bienveillante et sage qui constitue un relais idéal entre les deux récits bouleversants la vie de ses enfants. Alors que Mulligan s’emploie à formaliser un récit entièrement dévolu à la perception subjective de Jem et Scout, l’action d’Atticus permet de modifier imperceptiblement leur appréhension des événements. Véritable récit initiatique, le film balance entre fantastique et peinture naturaliste de cette communauté rurale, ballottant ses jeunes protagonistes entre superstitions (Boo Radley) et raison (Atticus Finch).

De plus, la dimension onirique et le caractère traumatique des expériences vécues renvoient à la forme du conte dont certaines figures traditionnelles telles les innocents et le croquemitaine sont questionnées, bousculant brillamment les apparences. Son traitement n’est pas sans rappeler un autre chef-d’œuvre de l’enfance mise à mal, La Nuit Du Chasseur de Charles Laughton. Le thème de l’enfance infusera par la suite d’autres œuvres de Robert Mulligan et plus particulièrement deux autres films charnières de sa filmographie, Un Été 42 et L’Autre.

Du Silence Et Des Ombres s’apparente donc à un récit initiatique pour ses jeunes héros mais également pour Atticus quand en conclusion il est convaincu par sa fille et le shérif de prendre quelque liberté avec le système judiciaire qu’il a toujours appliqué. Il est même double en ce qui concerne ses enfants car ces derniers vont être confrontés à la fois aux préjugés racistes et à leurs propres croyances biaisées.

L’importance du film ne se mesure pas à l’aune de son sujet mais bien à la manière dont Mulligan le retranscrit à l’écran et la puissance conférée à son propos par la mise en scène.







La rencontre durant l’été avec le petit Dill venu passer ses vacances chez sa tante est l’occasion pour Jem et Scout de partager la légende, les histoires qui circulent concernant la famille Radley et surtout leur fils que personne n’a jamais vu et qui est pourtant décrit comme quelqu’un d’effrayant de par son aspect physique et son comportement. Les enfants aiment se faire peur, se créer des défis à surmonter. Pour le coup, la réalisation de Mulligan et le magnifique travail sur la photo de Russell Harlan vont accentuer leurs perceptions faussées créant un espace fantasmagorique se développant en marge de la chronique naturaliste.

Scout et Jem vont ainsi tenter à plusieurs reprises de s’approcher de la maison des Radley pour enfin apercevoir Boo et leur essai de nuit, loin d’être le plus concluant sera en tout cas le plus marquant. Usant d’un certain expressionnisme cinématographique, Mulligan formalise une ambiance noire et fantastique du meilleur aloi. Boo demeure dans les replis du récit, n’apparaissant en toute fin de métrage que pour mieux incarner l’évolution du parcours sensible des enfants. Il est donc logique que le personnage ne soit alors représenté que par des ombres et des sons. Ainsi, lorsque Jem se tiendra courageusement sur le perron de la maison Radley, l’ombre d’une main tendue gigantesque, perspective forcément faussée puisqu’il s’agit de la projection d’une forme, met un terme à sa progression et provoquera la fuite à toutes jambes du trio.







Une séquence angoissante qui se prolongera peu après lorsque Jem devra repartir chercher sa salopette restée accrochée au grillage et qu’il a dû enlever pour ne pas être à la merci de ce qui se trouvait sur le seuil. A la confrontation avec un ogre fantasmagorique succède une attente toute aussi effrayante puisque l’action sera cette fois subordonnée au regard de Scout scrutant avec insistance le retour de son frère. Un moment de latence d’autant plus stressant qu’il se passera encore quelques secondes après la détonation d’un coup de feu avant que Jem ne réapparaisse enfin. Pour les enfants, ce voisin invisible est la figure maléfique centrale, ce que son nom semble confirmer, Boo rappelant le vocable "bouh" lorsque l’on veut faire peur à quelqu’un.

Sa présence intangible est superbement formalisée tout au long du métrage et se définit exclusivement au travers des yeux de Scout et Jem. Pourtant, Boo n’est peut être pas le danger qu’ils pensent, plusieurs indices formels venant brouiller cette impression initiale.

Lorsque son attention est attirée par un cri d’oiseau provenant de chez les Radley, Jem n’est pas rassuré par la balancelle vide en mouvement sous le porche. Néanmoins, il trouve dans le creux de l’arbre jouxtant leur maison une médaille, comme un présent déposé pour lui. La séquence s’ingénie à développer une partition inquiétante pour finalement se conclure par un motif sinon d’espoir en tout cas plus rassurant.















Plus tard, toujours, au même endroit mais cette fois-ci en plein jour, lui et sa sœur découvriront deux figurines de bois dont les silhouettes grossièrement taillées rappellent les leurs.







Avec ces offrandes, Boo n'apparaît plus aussi monstrueux et entame même une transformation en entité protectrice qui sera achevée lorsqu'il viendra secourir Scout et Jem agressés dans la forêt. Même si là encore on entrevoit de lui seulement l'ombre de sa main passant désormais près du visage de Scout.







Boo est un personnage de l'ombre qui trouvera à s'incarner grâce au regard de Scout. Alors qu'il a ramené Jem chez lui, inconscient après l'attaque qu'il a subi, il se dissimule derrière la porte de la chambre. En rentrant peu après chez elle, Scout le découvre et le reconnaît instantanément bien qu'elle ne l'ai qu'entraperçu pendant l'affrontement dans les bois. Dès cet instant, son père Atticus peut alors le présenter en tant qu'Arthur Radley.







Boo/Arthur offre un contraste positif et saisissant avec son père qui apparaît pour la première fois lorsque Jem et Scout trouvent les objets précieux dans la cavité de l'arbre qu'il vient boucher avec du ciment. Cet homme âgé, au visage émacié e sourcilleux est véritablement inquiétant et suscite l'effroi des enfants. Sa présence soudaine confirme que les plus grandes menaces ne sont pas tapies dans l'ombre mais agissent en plein lumière sous des oripeaux de respectabilité.







La principale figure du mal est bien évidemment Robert Ewell, le père de Mayella la jeune fille prétendant avoir été violée par Tom Robinson. On pourrait même parler de lui comme du grand méchant loup de l'histoire si l'on se réfère à sa deuxième opposition à Atticus. Alors que l'avocat est venu rendre visite à la famille de Tom, Jem resté dans la voiture voit Bob Ewell s'avancer des bois alentour vers le véhicule. Pris dans la lumière des phares, avec sa posture courbée et le visage déformé par un rictus, il apparaît comme une créature malfaisante. Le cadre dans le cadre du pare-brise ou de la portière arrière renforce sa nature agressive venant s'en prendre à l'innocence symbolisée par Jem. Son nom de famille, renvoie à ce qu'il représente métaphoriquement, Ewell se rapprochant de evil.











La mise en images agit comme révélateur des véritables intentions. Et le procès où Atticus défend Tom Robinson en est une véritable démonstration. Jusqu'ici en retrait, le père de Scout et Jem, dans son élément, est projeté sur le devant de la scène. La composition des cadres en fera d'ailleurs l'élément central. Alors que sa plaidoirie permet de lever les doutes sur la culpabilité de l'accusé, arrive le contre-interrogatoire de Mayella, la victime présumée qui désigne du doigt son violeur sans même le regarder en face.







Et tandis qu'Atticus commence à la bombarder de questions, la caméra opère un travelling avant resserrant le cadre sur Mayella jusqu'à ne plus laisser voir d'elle que son visage qui s'agite de plus en plus à mesure que sa version des faits se voit sacrément remise en cause par ses réponses approximatives ou hésitantes.Jusqu'au point où face à la révélation de ses contradictions, elle craque et éructe telle une possédée que l'on viendrait d'exorciser.







Malheureusement, tout cela n'aura pas suffit à convaincre le jury qui condamne Tom Robinson. Encore une fois, la mise en scène de Mulligan, par quelques mouvements et surtout une composition maîtrisée, va permettre d'exprimer par l'image les sentiments d’abattement mais également de profond respect qui éclosent alors qu'Atticus quitte la salle d'audience, une dernière fois encore dans l'axe central, sous le silence pesant et les regards de la communauté noire rassemblée au balcon.







Le poids du verdict déjà lourd sera insurmontable au moment de la nouvelle de la mort de Tom Robinson abattu alors qu'il tentait soi-disant de prendre la fuite. La solitude incommensurable qui s'abat sur Atticus malgré le soutien inconditionnel de ses proches est retranscrite avec force par Mulligan en un seul plan où debout, il est tourné dans la direction opposé de ses enfants, Dill et sa tante assis par terre.





Robert Mulligan est parvenu à illustrer avec simplicité, élégance et évidence l'évolution du parcours de Jem et Scout Finch vers une meilleure compréhension d'enjeux moraux qui les dépassent.

Leur innocence est certes considérablement entamée mais ils ne sont pas encore accablés par les maux des adultes et de la société. A jamais changés, ils demeurent cependant l'incarnation de la transmission de valeurs humanistes capables de protéger en partie les marginaux, les bouc-émissaires, ces oiseaux moqueurs jugés nuisibles qu'il est si facile de sacrifier.









TO KILL A MOCKINGBIRD

Réalisateur : Robert Mulligan

Scénario : Horton Foote & Harper Lee d'après son roman

Production : Alan J. Pakula, Harper Lee, Robert Muligan & Gregory Peck

Photo : Russell Harlan

Montage : Aaron Stell

Bande originale : Elmer Bernstein

Origine : USA

Durée : 2h09

Sortie française : 29 mai 1963

Ressortie en version restaurée : 8 février 2017