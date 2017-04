Driver

Détails Rétroprojection par Nicolas Zugasti le 10 avril 2017

Héros de conduite

Walter Hill le franc-tireur du Nouvel Hollywood à la carrière bien remplie (et qui continue toujours de tourner) est surtout reconnu pour les cultissimes 48 Heures et Les Guerriers De La Nuit. Son deuxième film est pourtant peut être le plus remarquable.

Assistant réalisateur sur L’Affaire Thomas Crown de Norman Jewison, Bullit de Peter Yates ou Prends L’Oseille Et Tire-Toi de Woody Allen, scénariste de Guet-Apens de Sam Peckinpah, Walter Hill avait une bonne connaissance du milieu lorsqu’il se lance dans la réalisation en 1975 avec Le Bagareur mettant en vedette Charles Bronson et James Coburn. Un premier essai concluant grâce notamment à l’interprétation sans failles de Bronson qui lui ouvre les portes d’Hollywood. Humble artisan, Hill enchaînera les films qui ne déchaîneront pas un enthousiasme fracassant, mis à part 48 Heures et Les Guerriers De La Nuit, donc, mais faisant preuve d’une redoutable efficacité grâce à un classicisme hérité des Aldrich, Fuller ou Huston. Il aura traversé cinq décennies même si sa production à partir des années 90 est plus éparse et moins tranchante (avec tout de même les sympathiques Dernier Recours, Les Pilleurs ou Un Seul Deviendra Invincible), compensant par une implication accrue dans quelques séries télé (réalisation et producteur) comme Les Contes De La Crypte ou Deadwood. Il aura connu sa meilleure période en début de carrière avec quelques perles oubliées comme Le Gang Des Frères James, Sans Retour, Les Rues de Feu et bien sûr The Driver. Ce dernier peut même apparaître comme un cas à part dans la filmographie de Walter Hill tant le style détonne. Il a toujours été un adepte partisan d’un découpage précis et d’une mise en scène sans fioriture mais ici, le dégraissage confine à l’abstraction. Les rues de Los Angeles sont étrangement vides et l’épure du métrage se reflète dans l’absence de patronyme pour ses personnages principaux qui seront désignés uniquement par leur fonction. Le Chauffeur (The Driver du titre en V.O, Ryan O’Neal dans un rôle d’abord destiné à Steve McQueen) est un spécialiste de la conduite échevelée pour permettre à des malfrats de quitter les lieux de leur méfait le plus rapidement possible. Il est inlassablement poursuivi par Le Flic (The Detective en V.O), formidable Bruce Dern toujours sur la corde raide, qui va jusqu’à contraindre une autre équipe de gangsters à lui tendre un piège. Un duel entre deux protagonistes très semblables, si ce n’est que Le Flic est plus volubile, parasité par La Joueuse (The Player interprété par Isabelle Adjani), femme fatale qui a été le témoin du dernier casse. La caractérisation minimaliste du trio telle que consignée par Walter Hill dès la première page de son script est remarquablement traduite visuellement. La réalisation sèche, presque atone, permet de définir avec précision leur relation bien que nous ne connaissions pas tous les détails de leur background.







A l’origine de la création du jeu vidéo Driver (1999) de Martin Edmondson, source d’inspiration prégnante du Drive de Refn, The Driver aura également infusé le premier long métrage ciné de Michael Mann, Le Solitaire (Thief – 1981), dans le ton et l’ambiance, les personnages de Franck et du Chauffeur bien que mus par des objectifs différents se ressemblent dans leurs attitudes et sont tous deux assez économes en mots. Et plus récemment, il aura servi d’étincelle au Baby Driver d’Edgar Wright. Thriller, polar, film de casse, The Driver est un peu tout cela à la fois mais il se distingue avant tout par le jeu du chat et de la souris qui anime l’as du volant et le policier lancé sur ses traces. Deux loups solitaires qui seront principalement animé par ce défi. Ils entretiennent une relation faite à la fois de respect et d’animosité envers l’autre et ne semblent s’épanouir que lorsque l’action de l’un entraîne la réaction de l’autre et inversement.







Cela vire même carrément à l’obsession pour ce flic qui utilise et insulte même ses co-équipiers pour arriver à ses fins. Irascible envers ses collègues ou les bandits qu’ils tentent de manœuvrer pour attirer Le Chauffeur dans un piège, il ne semble apaisé qu’en présence de ce dernier. Le Flic et Le Chauffeur se livrent à un jeu grandeur nature et le plaisir du premier réside avant tout dans la pratique de cette chasse ludique et tant pis si la proie parvient in fine à s’échapper. Voir cette drôle de séquence finale où Le Flic et un bataillon d’uniformes apparaissent comme par enchantement pour enfin le débusquer.















Par son ascèse, son mutisme et sa rigueur Le Chauffeur rappelle Jef Costello dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville et se définit principalement par le véhicule qu’il conduit, qu’il maîtrise à la perfection et dont il adopte la froideur mécanique. Les deux fusionnant presque, cette impression étant renforcée par le fait qu’il n’exprime aucune émotion derrière son volant, comme s’il ne faisait qu’un avec l’habitacle.

Western urbain déroutant et envoûtant, The Driver cale son rythme sur des séquences d’action automobiles superbement mises en scène même si elles n’égalent pas celles de French Connection, Bullitt ou Police Fédérale Los Angeles (mais qui pourra un jour rivaliser avec celle de ce dernier ?) mais dont l’objectif n’est pas forcément d’en mettre plein la vue ou de faire grimper le compteur d’excitation au maximum. Les deux poursuites encadrent le déroulement du récit et permettent d’établir la symbiose du Chauffeur avec la ville. Pour échapper à la police, il s’insère dans le moindre coin d’ombre pour disparaître et lorsque c’est lui qui pourchasse une autre voiture, c’est une simple question de temps avant qu’il ne parvienne à l’immobiliser. La dilatation du temps est d’ailleurs une donnée importante lors de ces séquences qui ont une durée inhabituelle, surtout la dernière. Là encore, le fait que la poursuite s’éternise et que Le Chauffeur parvienne malgré tout à ses fins (le temps joue pour lui) dénote de sa maîtrise de l’environnement et surtout des trajectoires qu’il y dessinent. D’autant que les inserts de ses actions participe à la fluidité du découpage de ses séquences, soulignant un peu plus sa mainmise sur le métrage.











La première poursuite est plus classique dans son déroulement et dénouement, travaillant d’abord le côté spectaculaire du genre. La deuxième est nettement plus longue et verse dans le suspense, notamment avec cette conclusion voyant les deux véhicules se livrer à une partie de cache-cache dans un entrepôt. Une forme originale car ce sont habituellement des personnages à pieds qui se livrent à ce genre d’exercice. Les deux se distinguent par leur ambiance sonore dont est absente la moindre musique intra ou extra diégétique, seulement rythmée par les bruits de tôle froissée, des sirènes, des klaxons ou des crissement de pneus, instaurant une dimension quasi onirique, ce que l’étirement de la deuxième poursuite et la conclusion ironique du récit accentueront merveilleusement.





THE DRIVER

Réalisation : Walter Hill

Scénario : Walter Hill

Interprètes : Ryan O'Neal, Bruce Dern, Isabelle Adjani, Ronee Blackley, Matt Clark ...

Montage : Tina Hirsh & Robert K. Lambert

Photo : Philip H. Lathrop

Musique : Michael Small

Origine: États-Unis

Durée : 1h31

Sortie française : 23 août 1978