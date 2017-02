Police FÃ©dÃ©rale Los Angeles

Police Fédérale Los Angeles

Détails Rétroprojection par Nicolas Zugasti le 27 février 2017

Flic ou voyou

Irrémédiablement daté, Police Fédérale Los Angeles ne peut être considéré pour autant comme vieillot ou passéiste. Avec ce polar chaotique, Friedkin orchestre une implacable plongée dans la déliquescence d’une époque et d’un genre.



Lorsqu’il adapte To Live And Die In L.A le roman de Gerald Petievich, un ancien agent des services secrets dont les fonctions s’étendaient de la protection des plus hautes autorités (président des états-unis en tête) à la traque de faussaires de tous types, William Friedkin n’est pas au top de sa renommée. C’est le moins que l’on puisse dire. Après le faste durant les seventies où il connut un immense succès grâce aux désormais classiques French Connection et L’Exorciste, sa côte est descendue en flèche après l’expérience éprouvante et le fiasco commercial du pourtant époustouflant remake du Salaire de la Peur de Henri-Georges Clouzot, Le Convoi de la Peur (Sorcerer). Têtes Vides Cherchent Coffres Plein (The Brink's Job), Cruising et Le Coup du Siècle n’inverseront pas la tendance. Qu’à cela ne tienne Friedkin ne renonce pas à la noirceur et l’ambiguïté qui le caractérise, nourrissant une fois de plus son appétence pour la démarcation fragile entre le Bien et le Mal.







Film miroir de French Connection, Police Fédérale Los Angeles nous fait quitter la grisaille du New-York des seventies pour la chaleur du Los Angeles des eighties mais on demeure sur les traces d'un représentant de l'ordre allergique à toute forme d'autorité et dont les actions sont moralement discutables. Richard Chance (William Petersen) est obsédé par la traque du faux-monnayeur Rick Masters (Willem Dafoe) responsable de la mort de son vieux co-équipier proche de la retraite. Il entraînera dans sa chute son nouvel équipier, l’agent Vukevich (John Pankow).

Si l’on avait découvert Willem Dafoe dans The Loveless de Kathryn Bigelow et Les Rues de Feu de Walter Hill, les personnages des flics sont les premières apparitions de Petersen et Pankow acteurs de théâtre d’une troupe de Chicago découverts par Friedkin sur les conseils de son producteur lors d’une représentation d’Un Tramway Nommé Désir. Petersen y reprenait et s’appropriait le rôle rendu célèbre par Brandon, dégageant un magnétisme attirant les jeunes filles se pressant pour voir la pièce.

L’antagoniste représenté par Masters est intrigant car c'est un artiste puisqu'il peint des toiles mais il fait preuve d’une même méticulosité dans son travail de faussaire qui sous l’oeil de la caméra de Friedkin apparaît comme l’exécution d’une ambitieuse peinture.











JOUER AVEC LE FEU

Comme chez Mann (ce ne sera pas le seul rapprochement opéré entre les deux cinéastes, voir plus avant), la recherche de l'authenticité est importante pour Friedkin et cela se traduit chez eux par l'immersion en environnement naturel avec notamment des prises de vues en milieu carcéral parmi les détenus quitte à leur faire jouer un petit rôle (la tentative de meurtre du perso de Turturo ; le pénitencier de Folsom comme cadre de l'action de Comme un Homme Libre) et la prise d'informations auprès de spécialistes pour rendre crédible les méfaits des truands. La maîtrise des techniques criminelles est indispensable pour insuffler l'impression de réalité recherchée. Pour Le Solitaire, James Caan prendra conseil auprès de véritables perceurs de coffres au point d'être capable de reproduire précisément devant la caméra les gestes adéquats. Il en va de même pour Willem Dafoe qui pour le rôle de Rick Masters passa plusieurs jours avec des faussaires. Au point que les faux-billets ainsi véritablement créés pour les besoins d’authenticité du film vaudront quelques problèmes à la production tant ils étaient réussis. Un des responsables du département effets-spéciaux ramènera chez lui quelques faux-billets de 20 dollars seulement imprimés au recto. Son fils dépensera quelques spécimens dans un commerce ce qui alertera le FBI. Dans le livre Friedkin Connection, le réalisateur révèle même (sous toutes réserves qu'il aura dépensé des faux-billets créés et imprimés des deux côtés auprès de cireurs de chaussure et de restaurateurs.









Lancés à la poursuite de Masters, Chance est obnubilé par son objectif, pour lui la fin justifie les moyens. Il s'enfoncera toujours un peu plus dans les embrouilles, entraînant dans son inexorable chute le malheureux Vukovich. Cela se traduit à l'image par un montage syncopé digne d'un clip, certaines scènes se finissant assez abruptement et ce mouvement ne fera que s’accélérer à mesure que le récit progresse vers sa conclusion, traduisant à la fois l'urgence dans laquelle sont désormais empêtrés Chance et Vukovich ainsi que la fin brutale planant sur l'ensemble des protagonistes.

Paradoxalement, Friedkin fait éclater cette noirceur au cœur de la ville ensoleillée de Los Angeles qui pour l'occasion se pare de tonalités crépusculaires, des teintes rougeoyantes, comme si le soleil brûlait le paysage et les intérieurs. Cela se traduit par des plans non pas de carte postale mais où un incendie semble ravager l'image elle-même.















Ville et paysage semblent s'enflammer continuellement, tandis que le climax se passera au milieu de l'entrepôt en flammes de Masters. Un embrasement qui se répercute dans l'attitude des protagonistes, Richard Chance et Rick Masters en premier lieu qui ont tous deux un tempérament auto-destructeur. Le feu est un élément associé à Masters qui l'utilise pour détruire ses toiles ou ses faux-billets alors que le feu intérieur qui habite Richard Chance lui fera perdre toute lucidité quant aux manières employées pour accomplir sa quête vengeresse.













SAUT DANS LE VIDE

Chance est un chien fou dont l'attitude lui fait flirter avec l'illégalité. Il est ainsi de plus en plus sur le fil du rasoir à mesure que ses tentatives plus ou moins légales pour coincer Masters échouent lamentablement.

La poursuite en voiture qui est le morceau de bravoure du film et que Friedkin désirait supérieure à celle déjà impressionnante de French Connection figure à merveille la quintessence de ce plongeon en eaux troubles. Une séquence impeccablement analysée par Jean-François Tarnowski qui représente le point de non retour pour Chance et Vukovich. Incompréhension de la raison pour laquelle on les prend en chasse, mauvaise voie empruntée par la voiture des deux flics qui vont aller à contre-sens de la circulation, obstacles innombrables rendant difficile voire impossible leur échappée. Une séquence admirablement construite qui dépeint précisément la confusion qui secoue alors les deux flics ayant dépassé les bornes de la loi. Le plus secoué, dans tous les sens du terme, est sans conteste Vukovich, complètement incrédule à l'arrière du véhicule conduit tambour battant par Chance. Subissant complètement les événements et les actions entreprises par son partenaire, Vukovich est ainsi entraîné à se transformer.

Ce dernier passant définitivement la barrière au moment de buter Masters. Friedkin figurant ce basculement par un freeze frame un arrêt sur image à la couleur délavé, le Vukovich encore scrupuleux de la loi est désormais une figure du passé





FAUX-SEMBLANTS

Le film joue à fond sur les apparences trompeuses. Et cela débute dès la séquence inaugurale où l'on voit Richard Chance et Jim Hart participer à la protection du Président des États-Unis. Ils sont confrontés à un terroriste islamiste prêt à se faire exploser sur le toit de l'hôtel. Alors que Chance le tient en joue, c'est son co-équipier qui agrippera par la jambe et le précipitera dans le vide où l'explosion ne causera aucun dommage. Contrairement aux habitudes, aux clichés, le plus alerte et efficace des deux n'est pas le plus jeune. Deuxième tromperie, alors que l'on pensait que ce serait ce duo qui serait à l’œuvre le reste du métrage mais va lamentablement se faire dessouder par l'homme de main de Masters. Un faux-semblant particulièrement révélateur intervient peu après le générique lorsque l'on voit Chance se tenir sur un pont au-dessus du vide, prêt à sauter. Mais plutôt qu'une tentative de suicide, il s'agit d'un saut à l'élastique réalisé par le policier. Attiré par les sensations extrêmes, il pèse sur lui une inéluctable menace, la mort plane.







Chance, sous son assurance et ses postures est un loser au sang froid fragile. John Vukovich, d'allure posée et professionnelle est un falot incapable d'assumer son rôle de garde-fou envers son feu-follet de co-équipier. Masters est en apparence un doux esthète du crime mais s'avère un redoutable et violent interlocuteur. Le danseur que Masters embrasse à pleine bouche dans les coulisses d'un bar s'avère être sa compagne avec une perruque.

Le nom de la ville de Los Angeles renvoie aux anges mais dans ce polar fiévreux et nihiliste, Friedkin ne met en scène que des démons ou en passe de le devenir.

FAUSSES VALEURS

Michael Mann et William Friedkin sont deux cinéastes emblématiques des années 80. Si une légende veut que le premier ait intenté un procès au second, l’accusant d'avoir plagié sa série Miami Vice avec Police Fédérale Los Angeles, il est exact que Mann ravira à Friedkin les droits d'adaptation du roman de Thomas Harris, Dragon Rouge qu’il adaptera remarquablement avec Le Sixième Sens. Mann emploiera d'ailleurs William Petersen dans un autre rôle de représentant de l’ordre dangereusement en équilibre non plus avec la loi mais avec sa propre santé mentale. Il ira jusqu'à proposer à Friedkin d'interpréter le docteur Hannibal Lecter mais le réalisateur de L'Exorciste l’enverra bouler.

Néanmoins, lorsque l'on évoque Police Fédérale Los Angeles impossible de ne pas y associer immanquablement Le Sixième Sens non pas pour les raisons exposées plus haut mais parce que ce sont les deux films qui représentent le mieux ce qu'était les années 80 en termes visuels et surtout de l'état d'esprit qui les animait.

Rafik Djoumi dans le numéro de Rockyrama consacré à Michael Mann parle de Manhunter comme d'un manifeste dont To Live And Die In L.A aura défriché quelques aspects l'année précédente, les deux étant à l'époque de leur sortie deux énormes bides commerciaux.

Esthétiquement, les deux métrages opèrent une sorte de syncrétisme en agglomérant tout ce qui définira ces glorieuses eighties en termes de couleurs, d'images, de sons (Tangerine Dream et Wang Chung). Les deux illustrent une certaine décadence qui infusera toutes les couches de la société aussi bien civile que celle du spectacle avec en point d'orgue l'émergence et la prise de contrôle des yuppies, ces jeunes ambitieux opérant dans le monde de la haute finance et obsédés par la possession matérielle.

Cela se traduit pour Mann par le personnage du psychopathe Dollarhyde auquel la couleur verte est associée et dont la propagation instillera le basculement de Will Graham, le profiler parti (en vrille) à sa poursuite. La couleur verte et le patronyme même du tueur, Dollar-hyde qui renvoient au dollar, mètre-étalon de la valeur qui fausse toutes les autres.

De l'autre côté, Police Fédérale Los Angeles met en scène la propagation d'innombrables fausses valeurs métaphores de celle qui auront irrigué la société et les comportements. Avec en premier lieu la fausse monnaie bien sûr qui inonde les quartiers de L.A, la vengeance comme moteur de Chance, la perte de repères moraux qui lui fait fait traverser le Rubicon par l'adoption de méthodes répréhensibles, et puis le fric comme ultime modèle régissant les interactions entre les personnes.









POINT LIMITE ZÉRO

Chez Friedkin, le recours à des ambiances colorées pour signifier une humeur ou une tonalité et moins prononcé que chez Mann mais on note tout de même ici son usage du rouge et du vert comme marqueurs des relations et de l'évolution des personnages.

Deux exemples frappants. Avec tout d'abord une lumière rouge éclairant l'échange houleux entre Chance et Vukovich, le second ayant du mal à accepter les actions du premier qui le pousse toujours plus loin hors du cadre légal. Outre le sentiment de colère qui anime les deux personnages, cette lueur souligne l'urgence de la situation.







Ensuite, lorsque Chance retrouve Ruth, sa compagne-indic, dans le bar à strip-tease où elle travaille, on retrouve cet éclat rouge qui enveloppe Chance, signe de son caractère fougueux et de la dangerosité qu'il représente pour les autres et pour lui -même. A cela s'oppose la lumière verte recouvrant la femme porteuse de renseignements déterminants pour s'emparer de milliers de dollars qui lui permettront de mettre un terme à sa chasse.





Une lueur rouge qui, au gré de teintes diverses, parcoure le film et qui est le signe ostentatoire d'une alerte quant aux probabilités de réussir mais que Chance occultera, poursuivant jusqu’à l’absurde son objectif personnel.

Will Graham parviendra à s’extirper de ce cadenassage mental et moral au contraire de Rick Chance qui se consumera totalement à la flamme de sa vendetta aveugle et de son existence sans horizon. Tandis que Vukovich, lui, embraye dans les pas de son défunt acolyte en reprenant ses postures et sa domination de Ruth, ultime commentaire empreint d’une ironie mordante. Le parcours sans issue expérimenté peu avant n’aura finalement servi à rien. Les mêmes schémas sont condamnés à se répéter.

Au-delà du cynisme, le terrible constat d’un vaste champ de ruines. Dans Le Sixième Sens, Mann contrebalancera cette décadence mortifère avec une ré-humanisation toujours possible. Chez Friedkin, elle n’est même plus désirée.

TO LIVE AND DIE IN L.A

Réalisateur : William Friedkin

Scénario : William Friedkin & Gerald Petievich

Production : Irving Levin, Samuel Schulman, Bud Smith

Photo : Robby Müller

Montage : Scott Smith

Bande originale : Wang Chung

Origine : Etats-Unis

Durée : 2h09

Sortie française : 07 mai 1986

Ressortie en version restaurée : 04 janvier 2017