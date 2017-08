Baby Driver

Détails Critique par Nicolas Zugasti le 15 août 2017

Les mélodies du bonheur

Au-delà d'un exercice de style haletant et enivrant, Baby Driver est surtout une romance musicale d'action où la mise en scène construit un tempo narratif audiovisuel pour former une véritable symphonie visuelle et émotionnelle.





Des braqueurs et leur boss dénommés par des surnoms (Doc, Buddy, Darling, Bats, Baby...), un métrage caviardé de références pop en tous genres et principalement musicales, avec ce film le britannique Edgar Wright semble se contenter de suivre le sillon tracé par le Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Mais ces deux cinéphiles patentés ont surtout l'art et la manière d’accommoder les emprunts à leur sauce.

Comme il a pu le démontrer par le biais de sa série Spaced ou ses quatre précédentes réalisations, Wright investit à fond le genre abordé, en reprenant les codes pour s'en imprégner et s'en détacher pour livrer son propre rythme, sa propre musique.

Un terrain balisé en apparence que le cinéaste s'ingénie à recomposer au gré de la perception de ses héros toujours confrontés à la difficile transition entre un comportement individualiste où leurs petites habitudes et manies leur octroient un espace confortable et sécurisant et la nécessité de changer pour évoluer non pas dans un souci de conformité mais pour préserver ce qu'ils chérissent. C'est ce qui sous-tend la trilogie Cornetto composée de trois œuvres aussi disparates que complémentaires que sont Shaun Of The Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde.

Il ne s'agit pas d'un renoncement total de leur liberté mais un aménagement, une reconfiguration de leur vie pour enfin atteindre une certaine plénitude, tout du moins une forme d'accomplissement. Pour autant, cela n'entraîne pas forcément une situation idéale, la progression des trois films difficile pour leurs protagonistes faisant la part belle à l'amertume et se concluant tout de même par l'apocalypse de The World's End.









Scott Pilgrim s'insère dans la filmo de Wright entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde sans y être directement relié par certaines récurrences de casting ou de style mais en poursuit l'exploration thématique. Le parcours de ce pèlerin adolescent préparant finalement à celui du roi Gary et de sa cour.

Univers bigarré complètement soumis aux motifs vidéoludiques totalement intégrés par les personnages, Scott Pilgrim conte l'histoire d'un amoureux transi devant vaincre les sept ex de sa copine pour pouvoir gagner son cœur. Ce qui engendrera une succession de combats visuellement époustouflants où le jeune Pilgrim en apprendra également plus sur lui-même. La victoire ne sera pas uniquement acquise en neutralisant des obstacles extérieurs mais également en dépassant ses propres limites et aspirations.

Le réalisateur britannique porte les germes de ce film depuis vingt deux ans et ce n'est pas un hasard s'il est parvenu à le concrétiser maintenant. Depuis la série Spaced tout concourt à ce que les héros de ses fictions ouvrent leurs horizons.

A ce titre, Baby Driver apparaît comme le point d'orgue de cette évolution, une magnifique apothéose, le catalyseur à la fois narratif, sensitif mais surtout émotionnel du cinéma de Wright.











EN CADENCES

Wright est un véritable passionné de musique pop et il en parsème allègrement ses œuvres depuis le début de sa carrière Des morceaux utilisés principalement pour éclairer les motivations de ses personnages et les caractériser mais également illustrer les situations et leur conférer un autre niveau de lecture. Mais son utilisation ne se limite pas à une identification ludique. Dans Shaun of the Dead, la séquence de baston dans le bar au son du Don't Stop Me Now de Queen est un remarquable prémisse à ce que le cinéaste a développé pour son dernier film.







Le concept animant Baby Driver est que pour son héros de pilote, la musique représente l'ultime moyen d'expression de ce qu'il ressent, de son art à dévorer l'asphalte pour l'apprivoiser et tracer de nouvelles trajectoires (véritable superpouvoir de conduite). Et surtout, d'articuler, de monter ses actions en fonction de la musique qu'il écoute. Ce qui au passage permet d'assurer la programmation musicale du film.

La musique est tout pour Baby, il ne peut opérer sans la chanson appropriée à son action. A tel point que lorsqu'il n'a plus son i-pod et qu'il doit emprunter une voiture, avant de démarrer en trombe il fait défiler les stations de l'autoradio jusqu'à trouver le son adéquat. Et lorsque lui et les braqueurs qu'il conduit doivent improviser et changer de véhicule, il ne repart qu'après avoir relancer la chanson qui avait rythmé leur fuite jusque là.

Une musique tellement prégnante qu'elle rythme également les gunfights, les coups de feu se confondant avec les riffs de guitare ou les battements musicaux du morceau joué. Ce qui confère une énergie narrative et acoustique supplémentaire et décuple l'impact des chorégraphies formalisées par Wright et toute son équipe.







De la séquence d'intro avec son casse et la fuite qui s'en suit puis le plan séquence suivant montrant Baby danser dans la rue pour aller chercher les cafés du gang et apercevoir furtivement la silhouette de Debora (une fille qui attire son attention car, comme lui, elle suit son chemin un casque audio vissé sur les oreilles), tout se passe à merveille pour la gueule d'ange dès lors que sa vie est synchronisée avec la musique qu'il écoute. Mais rapidement tout va s'emballer et il ne retrouvera plus ces conditions idylliques, les échappées suivantes étant beaucoup plus contestées et l'autre séquence le voyant aller chercher les habituels cafés sera beaucoup moins virevoltante. Autrement dit, la musique personnelle de Baby subit de sérieux réarrangements et dérapages.

Cette fusion des images et du son dont Baby a besoin va donc être largement mise à mal lorsqu'il désirera mettre un terme à sa collaboration avec ces gangsters qu'il n'assume pas.



Les héros de Wright, pour diverses raisons, perdent à un moment ou un autre le contrôle de leur vie toute tracée et retrouver une forme d'équilibre devient un enjeu primordial. Dans Baby Driver, la perte de repères est liée au tempo que les autres tentent de détourner et de s'accaparer. Cela se manifeste notamment par le fait que Griff (Berntal), Bats (Foxx) et Buddy (Hamm), les autres hommes du gang, s'échinent à le déstabiliser en lui enlevant régulièrement ses écouteurs, et même imposer leur rythme. Bats le propulse hors de l'habitacle sécurisant de la voiture en le faisant participer à l'acquisition des armes du prochain coup et surtout en lui intimant de faire jouer un son qui balance (en prévision de la fusillade qui conclura le deal). Cela devient une question de survie lorsque l'on tente de déposséder Baby de son tube d'enfer (killer track) comme lors de la confrontation finale dans le parking souterrain.





SORTIE DE ROUTE

Tout semble dérailler mais la rencontre avec Debora lui fera entrevoir l'espoir de retrouver cette plénitude perdue tant les deux semblent être en symbiose quasiment au premier regard (quand elle prend son service dans le Diner où est déjà attablé Baby, elle fredonne les paroles de la chanson Baby de Carla Thomas). Leurs échanges sont maladroits mais ils trouvent une certaine assurance dès lors qu'ils évoquent des chansons. Si Baby calque ses réactions et paroles sur tout ce qu'il a pu capter de ses interlocuteurs ou de ce qu'il a pu écouter et visionner en compagnie de Joseph son père adoptif sourd-muet, Debora, comme ce dernier, lui permet de réagir sans filtre, leur entente se matérialisant au travers d'un langage commun (langue des signes, paroles de chansons et musiques).

Si Baby par son talent de pilote permet de trouver une porte de sortie aux braqueurs qu'il conduit, Debora est pour lui la porte de sortie de ce milieu dangereux en le reconnectant avec tout ce qui le fait vibrer. Comme si Wright proposait une alternative au destin du chauffeur de Walter Hill avant qu'il ne devienne ce Driver intransigeant, sans affect ni émotions. Mais Baby ne pourra se libérer du circuit dans lequel il est enfermé qu'en acceptant la nature de son job et les conséquences violentes et tragiques.











Depuis l'accident qui a coûté la vie à ses parents lorsqu'il était enfant, Baby écoute sans cesse de la musique pour atténuer ses acouphènes. Mais il porte aussi perpétuellement une paire de lunettes de soleil quand il taffe pour Doc (Kevin Spacey). Il ne cherche pas seulement à neutraliser le tintement dans ses oreilles, il masque également le monde de violence dans lequel il évolue. Il plaque sur cette réalité dérangeante des couches sonore et visuelle pour en atténuer la perception afin de mieux la supporter.

Quitte à occulter sciemment les scènes les plus traumatisantes comme lors du premier braquage de Bats (Jamie Foxx) et ses compères portant des masques de Mike Myers où il avance de quelques mètres le véhicule pour ne pas voir l'assassinat d'un des convoyeurs. Et pour véritablement annihiler les effets dévastateurs de ce travail, il compose lui-même sa partition en remixant les paroles de ses complices qu'il enregistre. Il en tire une nouvelle musique plus mélodique et surtout qu'il peut répertorier, comme une affaire classée.

Il ne se considère pas comme un membre à part entière, maintenant l'illusion qu'il n'a rien à voir avec les mafieux qu'il fréquente. De fait, il s'isole du reste du groupe aussi bien figurativement que physiquement. Toujours en retrait par rapport aux autres occupant les places autour de la table au plus près de Doc ou lors de la conception du plan d'attaque, il se trouve en bout de table, perdu dans les notes qui l'accompagnent continuellement. Mais pour atteindre son rêve, il devra de se résoudre lui-même à des actes violents, accepter d'en passer par les ténèbres pour mieux aboutir à la lumière. Ou comme disait Dolly Parton, « si tu veux l'arc-en-ciel, tu dois supporter la pluie ».

FUGUE EN LA (LA LAND) MAJEUR

Par de nombreux aspects, Baby Driver rappelle Scott Pilgrim. Les héros ont des similitudes physiques mais ont également en commun leurs rapports aux autres nimbés d'incompréhension et d'une certaine incapacité à s'entendre, à être sur la même longueur d'ondes. La construction narrative dans les deux films voit le héros progresser comme dans un jeu-vidéo, même si c'est évidemment beaucoup plus marqué pour Scott Pilgrim, avec succession de « boss » de fin de niveaux à éliminer. A ce titre, si Scott Pilgrim affrontait son double maléfique Evil Scott, dans Baby Driver, Buddy et Darling occupent cette fonction de Nemesis absolue puisqu'ils sont le reflet diabolique du couple Debora/Baby, leurs doppelgänger.

La relation du chauffeur et de la serveuse se définit par la vibration commune qui les mue. La première fois qu'ils se parlent c'est pour évoquer des chansons. Dans le lavomatic, ils adoptent le même rythme pour taper du pied en écoutant la chanson Debora du groupe T-Rex. Wright formalise ainsi avec simplicité et efficacité la joie qui se dégage de ce premier rencard particuliers.

Séquence par ailleurs très belle car le cinéaste en transcende la trivialité et illustre de manière sensitive le pouls du métrage en entourant le couple de couleurs tournant dans les tambours des machines à l'unisson de leurs pas de danse. Les couleurs mises en évidence (jaune, rouge et bleu) représentant les émotions qui traverseront Baby et qu'il devra dépasser pour gagner le cœur de Debora : le jaune est lié à la nostalgie de son enfance où la voix cristalline de sa mère l'apaisait en toutes circonstances ; le rouge a trait à la passion qui anime Baby pour la conduite (la Subaru du premier braquage est rouge) et évidemment pour Debora mais symbolise aussi la voie de la violence qu'il devra emprunter (les gants de conduite offert par Doc donne l'impression qu'il a du sang sur les mains, lors du climax dans le parking souterrain, le dernier antagoniste faisant face à Baby sera éclairé par un halo rouge incandescent) et la couleur bleue qui représente ce qui est hostile à la quête de Baby, tout ce qui menace le jeune homme, aussi bien l'impossibilité de s'enfuir avec sa dulcinée (les multiples plans en plongée de la ville montrent les bâtiments colorés d'une couleur bleutée quand les artères permettant de circuler sont à peine mises en évidence par une teinte orangée ; le bleu des sirènes de police éclairant leur baiser avant de quitter les lieux du Bo's Diner) que la froideur que Baby devra adopter pour affronter le dernier antagoniste encore en lice. Ce dernier point assure une continuité avec Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde puisque cette couleur renvoie au danger des robots extra-terrestres et à l'abandon de toute émotion qui caractérisait l'absorption par le Network et son conformisme délétère.







Avec ce film Edgar Wright a encore franchi un palier dans son storytelling, sa caractérisation des persos, le rythme et surtout l'implication émotionnelle. Au-delà d'un remarquable film de braquage avec courses poursuite démentielles, gunfights ébouriffants et affrontements homériques, Baby Driver est une superbe romance pour laquelle on vibre à l'unisson des deux tourtereaux par la grâce d'un montage imbriquant bruitages, chansons, et mouvements pour imprimer leur tempo aux séquences. Wright s'est fait une spécialité du payoff, ces petits détails au départ semblant anodins, purement illustratifs d'un contexte préalable et dont la réutilisation et intégration dans la narration en décuple l'effet. Et c'est par le biais de ce type de motif qu'il donne une profondeur sensitive exceptionnelle au parcours de son héros.

Alors que tout semble perdu, tout du moins incertain, d'un simple geste de la main, Baby se reconnecte à la fois avec son passé et sa mère ainsi que son avenir avec Debora en train de les conduire vers le lointain. Une séquence d'une simplicité et évidence confondantes.

Edgar Wright a porté et nourri ce film depuis plus de vingt ans. Il en représente la quintessence de son cinéma et de ce qui l'anime lui-même en tant que cinéaste, sa vision et sa perception se confondant avec celles de Baby. Et si son appétence pour la culture pop le fait carburer, c'est pour mieux se laisser conduire par ses émotions.













BABY DRIVER

Réalisation : Edgar Wright

Scénario : Edgar Wright

Production : Tim Bevan, Edgar Wright, Michelle Wright...

Photo : Bill Pope

Montage : Jonathan Amos & Paul Machliss

Bande originale : Steven Price

Origine : USA / GB

Durée : 1h52

Sortie française : 19 juillet 2017