Detroit

Détails Critique par Nicolas Zugasti le 31 octobre 2017

Clash investigation

La dimension politique de la filmographie de Kathryn Bigelow ne cesse de s’intensifier depuis Démineurs et trouve avec Detroit un nouvel écrin. Dommage qu’une fois de plus la réalisatrice défraie la chronique pour des polémiques absurdes plutôt que pour rendre compte de son talent.

Un film qui s’avère même sacrément perturbant pour une partie de la critique, principalement outre-atlantique, si l’on en croit certaines réactions épidermiques. Mais Bigelow et son scénariste Mark Boal commencent à être habitués à alimenter la controverse puisque Démineurs avait déjà fait l’objet d’une polémique où des anciens militaires ayant servi sur les théâtres d’opération de l’Irak et de l’Afghanistan reprochaient la vision donnée par le film sur leur corps de métier et lors de la sortie de Zero Dark Thirty, certaines voix s’étaient élevés pour accuser le film et donc sa réalisatrice de faire l’apologie de la torture. Avec Detroit, on lui reproche cette fois son illégitimité de femme blanche aisée pour relater les événements impliquant la communauté afro-américaine et l’immoralité des images mises en scène. Sur ce dernier point, on a l’impression de se retrouver plus de cinquante ans en arrière lorsque Jacques Rivette vilipendait en 1961 le Kapo de Gillo Pontecorvo au motif que le travelling est une affaire de morale.

On peut regretter que certains aspects ne soient pas abordés (le développement des mouvements de lutte pour les droits civiques de la population noire, le contexte politique tendu de l'époque...) mais Detroit n'est pas un documentaire et n'a jamais eu la prétention de l'être. Le but poursuivi par Kathryn Bigelow est de formaliser le plus efficacement possible son point de vue d'artiste sur un événement majeur afin d'en produire une expérience sensible, mettre un visage sur une situation souvent ressentie comme abstraite. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle y est parvenue à la perfection, sans se perdre dans un film tract et en parvenant à conserver la bonne distance pour conter cette histoire.

Et si le trait politique est plus explicitement marqué depuis trois films désormais, il ne faut pas oublier qu’elle s’y était déjà mesuré, certes de manière moins frontale, avec Strange Days dont l’intrigue s’articulait notamment autour de l’enregistrement vidéo du passage à tabac mortel d’un activiste noir par des flics renvoyant à l'affaire Rodney King qui avait été l'étincelle des violences urbaines de Los Angeles en 1992.









SURVIVAL

Alors que les années soixante aux États-Unis ont été marquées par plusieurs étés particulièrement chauds avec des soulèvements populaires ayant éclatés à New-York en 1964, le quartier de Watts à Los Angeles en 1965, une vingtaine de villes en 1966, Mark Boal s'est plus précisément intéressé à l'émeute qui a embrasé la ville de Détroit et plus spécifiquement la tuerie du motel Algiers. Ce choix s'explique par le fait que l'été 1967 fut incroyablement dévastateur puisque les affrontements ont concerné plus d'une centaine de villes avec en point de mire ceux ayant émaillés Newark dans le New-Jersey et donc Detroit et parce que durant ces cinq jours terribles, le bilan a été d'une telle ampleur (41 morts, 2000 blessés, 3200 arrestations, plus de 7 milliards de dégâts) que Robert Kennedy parla « de la plus grande crise américaine depuis la guerre civile ». Surtout, ce qui fut qualifié d'incident de l'Algiers Motel est symptomatique de cette période brûlante et si Bigelow a choisi de s’y confronter c’est parce que ce récit resté dans l’ombre de la grande Histoire lui permet de développer ses thématiques sous de nouveaux angles tout en affinant une vision plus engagée, voire enragée, de son art et qui s’est renforcée au contact de Mark Boal devenu son scénariste attitré. Cette relation complémentaire entre l’enquêteur et l’artiste se traduit avec évidence à l’écran grâce au talent de Bigelow qui use avec brio de son medium pour retranscrire le travail d’investigation remarquable dont a une nouvelle fois fait preuve Boal.

Insertion d’images d’archives, caméra portée comme si l'on assistait à un reportage embarqué, énorme travail de recherches et de recueil de témoignages de la part de Mark Boal qui a permis à Kathryn Bigelow de reconstituer le déroulement des péripéties dans l'hôtel, images des émeutes en clair-obscur dignes de compositions picturales, autant d'éléments qui font de Detroit une œuvre unique navigant entre journalisme et fiction. Cette interaction entre faits et images fabriquées, à l’œuvre dans Démineurs, Zero Dark Thirty et maintenant Detroit, permet à Bigelow et Boal de produire les images manquantes aux situations exposées et relatées.



En outre, Detroit prolonge et décuple l'effet d'un état de siège permanent que les films de Kathryn Bigelow exacerbent notamment en jouant sur la capacité à conserver une sphère intime pour se ressourcer. La frontière entre espace public et privé y devient de plus en plus ténue.

Dans Zero Dark Thirty, la traque obsessionnelle de Ben Laden par l'analyste Maya voit l'abolition du moindre espace sécurisé où l’on peut se relâcher, se livrer (la déflagration dévastant le restaurant de l'hôtel où se trouvent Maya et une de ses collègues en est le point d'orgue). Si cela se conçoit dans le contexte d'une chasse en territoire ennemi, c'est plus problématique ici où l'action se déroule aux États-Unis. Le lieu de repos et de passage que représente l'hôtel Algiers est ainsi non seulement envahi par les forces de police locale et la garde nationale mais certains de ses occupants y seront soumis à une série d'humiliations, de violences, de sévices et de tortures psychologiques qui aboutiront à l'exécution de trois d'entre-eux.









Tout au long de sa filmographie, Bigelow, par la grâce de sa mise en scène percutante et au cordeau vise à confondre l’implication émotionnelle des spectateurs avec les expériences vécues par les protagonistes. Il y a ainsi toujours une ou plusieurs séquences où l'immersion est totale. Cette transgression d'une frontière sensitive est particulièrement prégnante dans la deuxième partie de Detroit où la réalisatrice fait vivre de l'intérieur ce huis-clos infernal voyant certains des occupants de l'hôtel malmenés par Krauss et ses compères. C'est comme si était prolongée pendant près d'une heure l'ouverture de Strange Days où le dispositif filmique place le spectateur dans la peau d'un voleur tentant d'échapper à la police en passant par le toit d'un immeuble. Bien sûr, ici les sensations sont différentes. Pas de brusque montée d’adrénaline mais une tension palpable et diffuse qui ne fait que croître. Surtout, Bigelow formalise avec maestria le sentiment terrible d'être dans l'impossibilité d'inverser le rapport de force.

Le long segment central formalise un parfait contrepoint de la première partie reflétant l’instabilité ambiante. Chez Bigelow, l’immobilisme ou l’hésitation, c’est la mort (voir les scènes inaugurales de Blue Steel et Strange Days). La caméra azimutée au déclenchement des hostilités n’est pas uniquement un artifice de réalisme, elle traduit la mise en branle de l’instinct de survie. Et dans tous les films de la cinéaste, c’est lorsque le mouvement se fige que l'on se retrouve dans le point de mire d’un fusil, d’une caméra (exemplairement démontré tout au long de Démineurs) ou ici de quelqu’un. En l’occurrence, Philipp Krauss (terrifiant Will Poulter) que Kathryn Bigelow transforme au fur et à mesure en véritable croquemitaine moderne. La réalisatrice resserre les plans et l'action qui se cantonne désormais à quelques pièces et un hall étriqué, montage et cadrages suivant le rythme tranchant imposé par Krauss, lui donnant alors la maîtrise de la topographie. La caméra ne retrouvera un peu de liberté d'action que lorsque Melvin Dismukes pénétrera dans l'hôtel. Passant de l'un (victime clouée face à un mur) à l'autre (Krauss), du rez de chaussée à l'étage, par le biais de ses déplacements, il tentera une médiation impossible.









LA DOULEUR POURPRE

Tout le film est construit de manière à faire de cette deuxième partie le point culminant du récit, son acmé. Tandis que le premier tiers contextualise les événements avec les problèmes raciaux à l’œuvre, la descente de police dans le bar clandestin qui mettra le feu aux poudres et l'introduction des acteurs du drame à venir (Dismukes l'agent de sécurité, Krauss le flic violent et raciste, Larry Reed et son groupe The Dramatics, les fêtards réfugiés dans l'hôtel) afin de faire monter la pression, la troisième partie s'articule autour du procès des policiers ayant commis ces meurtres et les conséquences de ce cauchemar pour Reed. Forcément, après l'intensité de la confrontation dans l'hôtel, cette résolution apparaît comme déceptive mais ne traduit aucunement un quelconque désintérêt de Bigelow. Bien au contraire, la conclusion est parfaitement cohérente avec les enjeux de ce métrage pris sur le vif. Comme un miroir, les flics incriminés sont malmenés lors de leur interrogatoire et font face à une forme d'autorité supérieure qui peut disposer d'eux mais ils ne subiront pas les mêmes dommages.







On s'intéresse également au destin de Melvin Dismukes, l'autre personnage central. De par son emploi de veiller à la sécurité d'un commerce durant les émeutes et sa couleur de peau, il se trouve tiraillé entre son devoir et sa loyauté. Il figure ainsi la quintessence du questionnement identitaire qui sous-tend la filmographie de la cinéaste. Il ne peut se résoudre à prendre parti, à s'impliquer complètement. Une position intenable qui précipitera sa faillite morale. Son intervention dans le motel face à ces personnes martyrisées se limitera à tenter de temporiser, de chercher à canaliser timidement la fureur de Krauss et des siens. Il prendra véritablement conscience de son inaction coupable que lorsqu'il sera lui-même interrogé vertement. Sa réaction épidermique à l'issue du procès qui prononce son acquittement témoigne du dégoût éprouvé face à la résolution de cette histoire et envers lui-même. Bigelow illustre ainsi qu'il est impossible de se maintenir à la lisière. Dismukes est un homme coupé en deux et un héros bigelowien incomplet.

Chacun à leur manière, Dismukes et Reed éprouvent leur impuissance à infléchir le cours des événements. Mais si l’agent de sécurité a été incapable de réagir, il n'en sera pas de même du leader des Dramatics qui prendra ainsi le relais. Il ne deviendra pas un activiste mais il adoptera une position clairement établie. En marge, certes, mais en accord avec des convictions révélées par le drame.









Le parcours de Cleveland Larry Reed est emblématique et métaphorise avec brio tout le projet du film. Les événements traumatisants vécus dans le motel Algiers lui ont fait percuter de plein fouet une réalité que l'attention portée sur la recherche du succès avait occulté. Désormais, il ne peut plus y demeurer insensible et se détournera d'une voie royale toute tracée, quittant le groupe et n'exerçant désormais son art qu'au profit de chorales d'églises. La violence dont il a fait l'expérience l'a dépossédé de sa voix en tant qu'artiste mais également en tant que citoyen. Ce film est une manière de lui redonner la parole, de la faire entendre. Et à travers lui, tous ceux qui ont été et continuent d'être véritablement outragés.

Ainsi, les images mises en scène avec précision par Kathryn Bigelow illustrent de manière remarquable la perte engendrée par le racisme, la ségrégation et la violence (policière, sociale), soit leur coût spirituel et culturel.





DETROIT

Réalisateur : Kathryn Bigelow

Scénariste : Mark Boal

Producteurs : Greg Shapiro, Kathryn Bigelow, Mark Boal, Matthew Budman…

Photo : Barry Ackroyd

Montage : William Goldenberg & Harry Yoon

Bande originale : James Newton Howard

Origine : Etats-Unis

Durée : 2h23

Sortie française : 11 octobre 2017