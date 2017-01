Quelques Minutes AprÃ¨s Minuit

Quelques Minutes Après Minuit

Détails Critique par Nicolas Zugasti le 13 janvier 2017

Écorcé vif

Tire-larmes, larmoyant, manipulation, voilà quelques-uns des qualificatifs que l'on a pu lire. Plus qu'une certaine insensibilité, ces termes traduisent plutôt une difficulté à se laisser aller. Cela tombe bien, c'est le sujet du film de Bayona.

Il est vrai que l'on pourrait s'y méprendre à la lecture du synopsis. Conor, un pré-ado d'une douzaine d'année supporte difficilement l'état de santé déclinant à vue d’œil de sa mère. Son père est parti vivre aux États-Unis et ses relations avec sa grand-mère sont froides. De plus, il se fait molester par certains de ses camarades de collège. L'ambiance est peu réjouissante, les images ternes, bref on navigue en quasi dépression. Et pourtant, le cinéaste Juan Antonio Bayona ne force jamais le trait et n'appuie jamais outrageusement sur le pathos de la situation désespérante et désespérée à laquelle Conor est confrontée. Au contraire, l'exposition présente un jeune garçon débrouillard, qui ravale sa fierté après s'être fait rosser sans jamais fondre en larmes et qui veille sur sa mère. Cependant, cela bouillonne intérieurement et l'apparition fantastique d'un arbre s'anthropomorphisant va l'aider à dépasser sa douleur contenue via le récit de trois histoires dont Conor devra trouver la clé interprétative pour l'appliquer à sa situation.



Certains ont évoqué une manipulation émotionnelle que l'on reprochait déjà à ses deux premiers films, L'Orphelinat et surtout The Impossible. Or, comme pour ces derniers, Quelques Minutes Après Minuit est un projet de mise en scène réfléchi pour inciter à se laisser aller à ce que les images convoquent comme symboles et émotions. En ce sens, Bayona est le digne rejeton de Guillermo del Toro et Steven Spielberg. Tous les éléments narratifs et visuels prennent sens et s'intègrent naturellement, parfaitement, pour servir le propos, c'est à dire la difficulté de s'abandonner, de céder à ses sentiments.



Ce monstre prenant vie et issu de l'immense If trônant dans le cimetière proche de la maison de Conor renvoie, paradoxalement dans ce contexte mortifère, à l'arbre de vie qui symbolise dans la Kabbale les lois de l'univers, le lien du macrocosme et du microcosme mais aussi à Yggdrasil, l'arbre monde de la mythologie nordique. Un motif que l'on retrouve dans The Impossible et qui permet à Maria et un de ses fils de réchapper au tsunami et annonce la finalité de leur parcours devant amener toute la famille à un profond changement personnel et intime. Il en va de même de Conor, sa confrontation avec cet arbre vivant provenant de l'imaginaire va l'aider à faire sauter les verrous de sa psyché afin de le conduire à une meilleure connaissance de lui-même.

Plus prosaïquement pour lui, les apparitions de son compagnon intervenant précisément à minuit et sept minutes permettent de stopper la course du temps et donc de reculer l'inéluctable, la mort prochaine de sa mère.









Le monstre interprété par Liam Neeson grâce à la performance capture, véritable maquillage numérique qui ouvre le champ des possibles pour les acteurs, est ainsi le catalyseur des sentiments du garçon. Ses manifestations dans le monde de Conor sont aussi impressionnantes que les récits dans lesquels il est embarqué sont poétiques. En tous cas, ce géant d'écorce charrie des sensations aussi ambivalents que la colère et l'apaisement, la peur et l'espoir. Véritable allégorie du trouble psychanalytique et du ressenti de Conor, les séquences le mettant en scène font appel à divers procédés graphiques, notamment au cours des histoires racontées, tels que la peinture, l'aquarelle, le fusain. Comme les deux précédents films de Bayona, il est ici question de la mort, du deuil, de la relation mère-fils, de transcendance, mais plutôt que de les ressasser, le réalisateur en développe d'autres facettes. Et d'ajouter le thème de la transmission à travers l'art. Voir la séquence où Conor et sa mère regardent King Kong grâce au projecteur du grand-père. De plus, l'enfant partage la même passion pour le dessin que sa génitrice et sa chambre et même la maison sont truffées d'illustrations. Par sa prédominance dans les contes du monstre, ce médium figure alors une porte de passage entre les deux mondes prenant en tenaille le jeune Conor O'Mailey. Un basculement, une fusion, entre sa réalité et le monde stupéfiant invoqué qui imprègne de plus en plus son quotidien grâce à cette forme d'art. Et cela se traduira par cet arbre-monstre géant dont les branchages extensibles envelopperont de plus en plus les espaces les plus communs.

Film esthétiquement époustouflant, il est d'ailleurs étonnant de constater que la narration purement visuelle ne résoudra les enjeux du récit qu'en aboutissant à la verbalisation.







Outre ses qualités plastiques, Quelques Minutes Après Minuit se distingue également par la qualité de sa caractérisation et du jeu des acteurs. Avec en point d'orgue le jeune Lewis MacDougall et une Felicity Jones méconnaissable et pas seulement physiquement si l'on se réfère à sa plate performance dans Rogue One. Et puis, les personnages vont bien au-delà de leurs simples fonctions dans la narration. Même le personnage du père dépasse son postulat de base et devient une autre figure, cette fois plus humaine, en tout cas de forme plus humanoïde, intimant de lâcher prise. Vivant aux États-Unis il ne cesse de répéter à son fils de venir chez lui, au moins pour les vacances mais ce dernier se refuse complètement à envisager cette possibilité. Il n'est pas encore prêt à se laisser aller, à envisager un futur sans sa mère à ses côtés.

Mais sa relation la plus compliquée est celle qu'il entretient avec sa grand-mère, interprétée avec justesse par l’icône du fantastique Sigourney Weaver. Leurs difficultés à échanger, à communiquer symbolisent alors parfaitement les rapports conflictuels internes qu'entretient Conor avec ses propres sentiments et le monde des adultes.



Le Bon Gros Géant de Spielberg, sorti l'année dernière, illustrait une relation similaire entre un enfant et le géant le recueillant suite à son appel inconscient mais le film développait une dimension féerique que ne possède pas le film de Bayona, beaucoup plus sombre dans son traitement et ses thèmes. On est loin de l'accès à un monde fantasmagorique enchanteur capable d'apaiser les angoisses, les doutes, la douleur. Au contraire, cet univers figuratif ne cesse de raviver ces émotions afin de pouvoir s'y confronter, les embrasser pour enfin les accepter. Un récit d'apprentissage à la dure où la renaissance ne peut advenir que par la destruction, par la perte.



Pour Bayona, du moins dans ses trois films, tout est une question de croyances. Dans L'Orphelinat, croire c'est voir, avec The Impossible, pour la mère, la survie tient au fait de croire qu'elle retrouvera son fils et par corollaire le reste de sa famille. Ici, Conor veut croire dans l’efficacité curative du traitement médical inoculé à sa mère.

Mais à chaque fois, cette foi est mise à mal, voire même devient un talisman inopérant.

Avec Quelques Minutes Après Minuit, le cinéaste entérine que le recours à la fantasmagorie n'est certes pas salvateur pour le corps mais demeure un magnifique moyen de panser les maux de l'âme.

A MONSTER CALLS

Réalisateur : Juan Antonio Bayona

Scénario : Siobhan Dowd & Patrick Ness d'après le roman de Patrick Ness

Production : Patrick Ness, Jeff Skoll, Belen Atienza, Alvaro Augustin, Sandra Hermida ...

Photo : Oscar Faura

Montage : Jaume Marti & Bernat Vilaplana

Musique : Fernando Velazquez

Origine : États-Unis/Espagne

Durée : 1h48

Sortie française : 04 janvier 2017