Sully

Détails Critique par Nicolas Zugasti le 6 janvier 2017

Héros malgré lui

Pour éviter un crash mortel, le pilote Chesley Sullenberger réussit miraculeusement à poser son appareil sur la rivière Hudson au cœur de New-York, sauvant ainsi tous les occupants Pas de quoi tenir en haleine sur un film entier ? C'est bien mal connaître les capacités du grand Clint.

Deux cent huit secondes, c'est le temps qu'aura duré le 15 janvier 2009 cet incroyable amerrissage mais les emmerdements pour Chelsey « Sully » Sullenberger auront duré plus longtemps puisque son action sera remise en question par la compagnie d'assurance pour qui le pilote aurait pu atterrir sur un des aéroports à proximité. Une trame qui rappelle le très bon Flight de Robert Zemeckis au propos similaire mais qui diffère largement dans son traitement.

Il n'y a pas réellement d'ennemi dans le film, les bureaucrates fomentant l'enquête ne font que leur travail. De fait, le véritable antagoniste pourrait être finalement Sully lui-même dans le sens où il se met finalement en danger tout seul en développant un doute qui ne l'a jamais effleuré derrière son tableau de bord. De la même manière, Eastwood transcende un récit que l'on pourrait limiter à la confrontation du peuple, via son incarnation en la personne de Sully, face aux institutions et administrations éloignées des réalités. Au sein d'une histoire linéaire et anti-spectaculaire, la narration est finalement plus subtile et complexe notamment par le développement d'un discours sur la différence de perception d'un même événement entre les médias et les travailleurs, les ouvriers, que Sully rencontre au gré de ses pérégrinations citadines et footing nocturnes. Et ce n'est pas le seul point de vue politique qu'Eastwood mettra en exergue.







Les derniers films d'Eastwood depuis Gran Torino sont tous, à l'exception près Au-Delà , des biopics. Il s'est déjà intéressé à ce genre tout au long de son impressionnante filmographie mais la récurrence au cours de ces dernières années est frappante ( Invictus , J. Edgar , Jersey Boys , American Sniper ). Et plutôt que le signe d'un essoufflement de son inspiration ou le besoin de se raccorder à la réalité, ces choix reflètent un désir de mettre en perspective des figures iconiques pour mieux questionner l'individu et ce qui le rattache à la communauté, en termes de transmission de valeurs et de construction sociétale. Cette relation traverse son œuvre mais elle prend une plus grande importance depuis Invictus et Sully en est une nouvelle et remarquable étape. Ce n'est pas tant le héros en lui-même qui fascine Eastwood que ce qu'il représente et surtout son parcours.







American Sniper avait créé une certaine controverse, certains y voyant une ode à un tueur assermenté, et Sully peut être envisagé comme un moyen de faire amende honorable. Après avoir détaillé l'histoire de celui qui fut responsable de cent soixante morts officielles, voilà Eastwood qui dresse le portrait de ce pilote qui réussit à sauver les cent cinquante cinq passagers de l'avion qu'il pilotait. Mais le film s'avère plus complexe que la seule opposition entre un tueur et un sauveur et la notion d'héroïsme. Au lieu d'accentuer la divergence à tout crin entre les deux anti-héros, le cinéaste va au contraire s'intéresser à ce qui les rapproche et ce que leurs actions ont engendré sur la reformulation d'une identité collective.

Ce qu'ils ont vécu derrière leur lunette de visée ou leur manche les a profondément marqué, à tel point que chacun le revit de manière intense assis devant l'écran noir d'une télévision éteinte et éprouve toutes les difficultés du monde à renouer le contact avec leur épouse (face à face pour Kyle ou au cours de conversations téléphonique spour Sully). Mais plus qu'une construction symétrique, les deux œuvres se montrent complémentaires.

Sullenberger et Kyle ont du mal à assumer le statut quasi légendaire que leur renvoie le regard des autres. C'est plus prégnant pour le sniper surnommé « Légende » mais c'est tout aussi déroutant pour le commandant de bord, les deux ayant du mal à envisager leurs coups d'éclats au-delà de l'accomplissement de leur devoir. Cependant, en acceptant ce point de vue porté sur sa personne, Sully parviendra à balayer les doutes qui l'assaillent, et entretenus par l'enquête administrative dont il fait l'objet, et à retrouver une certaine assise pour affronter la commission et faire entendre sa voix.







Les parcours de Kyle et Sully sont également très intéressants dans leur formalisation. Tous deux ont des positions dominantes de part leur fonction, l'un est un tireur embusqué sur les toits, l'autre aux commandes d'un avion, et leurs retours sur la terre ferme les confrontera avec des contingences en marge de leur champ d'action habituel. Mais là où American Sniper accentuait l'isolement de Chris Kyle, qu'il soit en mission ou de retour au pays, Sully, en multipliant les points de vue , met l'accent sur les gens que la manœuvre improbable de Chesley a fédéré. Au moment de l'amerrissage, c'est toute une escouade de corps de métiers, d'hommes de la rue, qui va se mettre en branle, Clint Eastwood insistant sur l'action collective et la solidarité entre ces gens du peuple pour secourir les inconnus en perdition sur les ailes de cet avion posé sur l'Hudson. Les cauchemars de Sully où il se voit manquer sa manœuvre pour se crasher dans les immeubles new-yorkais et plusieurs plans explicites montrant l'airbus en descente semblant se diriger vers la ville renvoient bien évidemment au dramatique 11 septembre 2001. Et le sauvetage in extremis réussi par Sully et les personnes (secouristes patentés ou non) intervenant d'initiative devient une forme d'exorcisme de ce jour funeste. L'insistance de Clint Eastwood sur cet aspect n'est pas pesante car permet de mettre en perspective le final d' American Sniper qui voyait la communauté se ressouder autour de l'image, du mythe mortifère, de Chris Kyle (ses funérailles engendrant un important écho et rassemblement). Après l'enterrement des dernières illusions de l'Amérique, Eastwood érige ici en contrepoint une refondation constructive.













SULLY

Réalisateur : Clint Eastwood

Scénario : Todd Koùarnicki d’après le livre de Chesley Sullenberger & Jeffrey Zaslow

Production : Bruce Berman, Franck Marshall, Clint Eastwood, Jessica Meier, ...

Photo : Tom Stern

Montage : Blu Murray

Musique : Christian Jacob & Tierney Sutton Band

Origine : Etats-unis

Durée : 1h36

Sortie française : 30 novembre 2016